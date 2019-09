Ny portal vil stille unges sult efter viden om madspild - og ramme vokse med slatne madkundskaber

FN’s klimapanel har konkluderet, at mellem 25 og 30 procent af alle verdens fødevarer går tabt, hvilket gør madspild til et enormt miljøproblem. For at gøre forbrugere bevidste om emnet så tidligt som muligt lancerer virksomheden Too Good To Go nu en uddannelsesportal, der skal oplyse børn og unge om madspild.

»Siden Too Good To Go-appen blev lanceret i 2016, er vi blevet væltet af henvendelser fra elever, studerende og undervisere, der ønsker at belyse emnet i opgaver, projekter og daglig undervisning«, siger landechef Heidi Boye i en pressemeddelelse.

Ny viden om rådne bananer

Portalen er opdelt i fire søjler med materiale tilpasset henholdsvis 4.-6. klasse, 7.-9. klasse, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Ud over informationer, quizzer med spørgsmål som ’hvor meget vand spildes, hvis man smider en enkelt banan ud’, spil, øvelser og artikler serveres forslag til, hvordan alle kan bidrage til at modvirke madspild.

Uddannelsesportalen fra Too Good To Go er udviklet i samarbejde med blandt andet Gyldendal og Systime. Målet er at inspirere 500 uddannelsesinstitutioner i Europa inden 2020, så der er mulighed for at mange unge forbrugere bliver klar over, at en kasseret banan betyder spild af lige så meget vand til produktion, som hvis man lader bruseren løbe i 10 minutter.

Korrekt opbevaring er afgørende

Der er også tænkt på voksne, blandt andet med et tema for husholdninger, som er guf for de mange, der f.eks. ikke ved, hvordan kartofler og brød skal opbevares for at holde sig længst. Ifølge en rapport fra Natural Resources Defense Council skyldes omkring to tredjedele af husholdningers madspild fordærvet mad, der ikke er brugt i tide. Brød bør f.eks. opbevares på mørke, tørre steder, ideelt i en lufttæt pose eller boks.

Der er også tip til, hvordan man kan indrette sit køleskab, så varer med størst behov for at være nedkølet sikres. Som hovedregel skal en fødevare opbevares samme sted i køkkenet som i butikken, så længe emballagen ikke er åbnet. Men når emballage er åbnet, skal flere varer i køleskab og måske over i en lufttæt boks. Forbrugerrådet Tænk har lavet en ret detaljeret oversigt over korrekt opbevaring af frugt og grønt.