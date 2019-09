Radikalt opråb: Lad kommunerne opkræve boligskatter - det virker

Der er stadig lang vej, før de statslige skattemyndigheder får styr på inddrivelsen af borgernes enorme milliardgæld til de offentlige kasser.

Til gengæld har landets kommuner, med stor succes, formået selv at kradse pengene ind, når lokale borgere glemmer eller undlader at betale deres ejendomsskatter.

Vi har ikke lyst til at stoppe en meget effektiv kommunal inddrivelse før vi er helt sikre på at den statslige løsning er lige så effektiv Kathrine Olldag (R)

90 procent af de skydige ejendomsskatter er hentet hjem til kommunekasserne siden 2017. Her fik kommunerne helt ekstraordinært lov til selv at stå for inddrivelsen af boligskatterne - som en konsekvens af det totale kollaps i det statslige gælds-inddrivelses-system EFI.

Og den kommunale inddrivelse af boligskatter er så effektiv, at den bør forlænges og måske endda gøres permanent, lyder meldingen nu fra de radikale.

»Jeg ved godt, at det er planen at flytte opgaven tilbage i statsligt regi, når man har fået udviklet et nyt IT-system til formålet. Men nu ser det ud til at det nye system også bliver forsinket, og derfor synes vi det er bedre at lade en god kommunal ordning fortsætte gerne i en permanent form - men i hvert fald indtil vi er helt sikre på, at de statslige systemer fungerer godt nok«, siger den radikale kommunal- og skatteordfører, Kathrine Olldag.

Nyt IT-system forsinket

Dermed skyder hun hul i den brede politiske aftale om, at ejendomsskatterne fra 2021 skal opkræves automatisk over årsopgørelsen med EFI-systemets afløser, det nye inddrivelses-system PSRM.

En aftale som de radikale selv har været med til at vedtage.

»Vi synes også det er en god ide især for boligejeren at få deres ejendomsskatter opkrævet automatisk over årsopgørelsen - frem for at de får tilsendt nogle gammeldags girokort«.

»Men vi har ikke lyst til at stoppe en meget effektiv kommunal inddrivelse før vi er helt sikre på at den statslige løsning er lige så effektiv. Og jeg tillader mig at tvivle på at det nye systemer er på plads i 2020 eller 2021«.

Kathrine Olldag og de radikale vil nu forsøge at overtale regeringen og Folketingets øvrige partier til at forlænge kommunernes ret til at inddrive de ubetalte boligskatter.

I 2015 kollapsede statens digitale inddrivelses-system EFI, da det viste sig at systemet både var fejlbehæftet og også opkrævede forældet gæld i strid med lovreglerne.

Det er ingen hemmelighed, at der er store udfordringer med gældsinddrivelsen Morten Bødskov (S), skatteminister

Lige siden har skattemyndighederne arbejdet på højtryk for at udvikle et nyt, effektivt IT-system, der kan håndtere alt fra skyldige skatter og togbøder til parkeringsafgifter, underholdsbidrag og studielån, der ikke er betalt tilbage.

Men så sent som i torsdags udtrykte Rigsrevisionen sin tydelige bekymring over tidsfristen for det nye inddrivelses-system PSRM, der nemt kan blive yderligere forsinket, selvom gælden til de offentlige kasser er tæt på de 120 milliarder kroner.

»Skatteministeriets tilslutning af fordringshavere til PSRM er blevet væsentligt forsinket i forhold til ministeriets forventninger og planer, og det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvornår alle fordringshavere vil være tilsluttet PSRM«, skriver Rigsrevisionen blandt andet i sin beretning.

Skatteminister fastholder aftale

Flere borgmestre forsøger at overbevise regeringen om fornuften i at lade kommunerne fortsætte den succesfulde inddrivelse af ejendomsskatter, frem for at prøve lykken en gang til i et usikkert, statsligt IT-system.

»Vi skal bare have lov til at beholde det i kommunerne, så vi kan inddrive de restancer, der er. Vi kan gøre det, så borgerne er meget mere tilfredse og faktisk oplever en god service frem for en styrelse, der banker dem oven i hovedet«, sagde Lejres borgmester Carsten Rasmussen (S) tidligere på året til Danmarks Radio.