På væggen hos fiskehandleren fortæller oversigtskalendere, hvilke fisk det er sæson for måned for måned. Men ifølge fiskehandler Tommy Raabo Fischer har sæsonerne for fisk gennem en årrække ændret sig, og på det seneste så hastigt, at man ikke længere kan regne med plakaterne.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind