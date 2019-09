Sarah Skarum: »Jeg har ingen tiltro til min krop og dens evner – ingen«

FOR ABONNENTER

Da jeg var barn, gik min mor til yoga, min far spillede fodbold på et oldboyshold, men jeg gik ikke til noget. Jeg gik på biblioteket, og i gymnastiktimerne i folkeskolen husker jeg bedst, hvor ondt det gjorde, når man blev ramt i høvdingebold, og fornemmelsen af, at det der med at lære at klatre i tov var for folk, som havde arme, der var indrettet anderledes end mine. Jeg kunne ikke. Jeg kunne heller ikke nå gulvet, hvis jeg bøjede mig ned og strakte mine hænder, og jeg kunne ikke lave en mavebøjning.