Forbrugerråd advarer: Danmark er et fristed for lånehajer

»Jeg er er faktisk blevet rigtig bekymret for det her område, efter at jeg er dykket ned i det, for jeg får mange henvendelser fra borgere i alle samfundslag, der enten selv er kommet galt af sted, eller kender nogen, der er kommet galt af sted, og som er fanget i egentlige gældsfængsler. Derfor kommer vi til snart at lave det opgør, som vi har varslet, og jeg tror sådan set, at jeg er en af dem, der er mest utålmodig med at komme i gang«.

Vil du love, at der kommer et renteloft i Danmark også?

»Vi ser på alle muligheder for at nå målet, og der er et åop-loft en af de ting, vi ser på, ja. Det haster med det her opgør, for jeg mener, at kviklån er blevet et samfundsproblem, men det må ikke haste så meget, at vi ikke gør arbejdet ordentligt, og derfor er det afgørende for mig, at vi på det her område får en solid aftale med bred politisk opbakning«, siger ministeren.

Firmaer dumper renteloft

Forud for folketingsvalget foreslog Socialdemokratiet et loft på 25 procent over kviklånenes årlige omkostninger.

Samtidig ville partiet forbyde kviklånsreklamer i det offentlige rum og give Forbrugerombudsmanden beføjelser til at annullere de lån, der bliver givet, uden at den enkelte kundes kreditværdighed er blevet vurderet.

Men det er slet ikke nogen god idé med loft over de årlige omkostninger, mener foreningen Digitale Långivere, der repræsenterer kviklånsfirmaerne:

I stedet skal alle udbydere af lån have pligt til at dele deres data om lånerne:

»På den måde vil man kunne sikre, at låneudbyderne til e hver tid kan se, om en forbruger er i mislighold med lån hos andre udbydere, eller om forbrugeren er uforholdsmæssigt gældsat«, siger foreningens talsmand, Jens-Ole Klitgaard i en skriftlig kommentar.

»National gældsinformation vil således ikke blot styrke forbrugernes gældsoverblik, men også i høj grad forhindre gældsmisbrug og overgældsætning«, siger han.