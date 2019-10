Politiken-journalist: Efter et halvt års pendlerliv i elbil har vi modstræbende købt en dieselbil

Det kan godt lade sig gøre at pendle i en elbil og bo i lejlighed. Hvis man er god til altid at holde et halvt øje på elmålere, aldrig kommer sent hjem søndag aften med et tomt batteri, og altid er heldig at finde ledig opladning eller er villig til at køre langt efter den. Hvis man har is i maven eller en type job, hvor det er o.k., at man møder lidt fleksibelt. Det kan det godt. Men der er ikke plads til spontanitet eller uheldige sammenfald.