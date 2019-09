Banker konkurrerer om boligejere med høje vurderinger

Tre ud af fire realkreditinstitutter er villige til at nyvurdere kundernes bolig ved låneomlægning – og det kan spare boligejerne for tusindvis af gebyrkroner årligt. Vurdering er et usundt konkurrenceparameter, lyder kritikken.

Sidste år betalte danske boligejere 18 milliarder kroner i gebyr til realkreditinstitutterne for at have et lån i form af det såkaldte bidrag.

For den enkelte kunde kan en ny og højere vurdering af boligen være et effektivt redskab til at skrue bidragssatsen og dermed gebyret ned. Jo højere boligværdi i forhold til gældens størrelse, jo lavere bliver bidraget.

Efter flere års stigning i boligpriserne og et kraftigt dyk i renterne benytter mange boligejere i øjeblikket en låneomlægning til at få deres egen bank – og eventuelt konkurrerende institutter – til at revurdere værdien af deres ejendom.

Trine Hansen, husejer i Roskilde, fik i sommer to vurderingsmænd fra hver sit realkreditinstitut på besøg og stod få dage senere med to bud på husets værdi; der var 900.000 kroners forskel. Nu har hun skiftet bank og realkreditinstitut og fået en lavere bidragssats.

Meget at spare

Den uafhængige rådgiver Martin Riedel fra firmaet Realkreditkonsulenten anbefaler sine kunder at spørge flere banker og bekræfter tendensen:

»Vi ser ofte, at der er relativt stor forskel på vurderingen af den samme bolig«, siger han og tilføjer, at boligejere er attraktive kunder for bankerne, fordi de får en stor andel af bidragsbetalingen som indtjening i hele lånets løbetid.

Marlene Nørgaard, administrerende direktør i Mybanker, der bl.a. arbejder for at gøre priser på og vilkår for lån gennemskuelige, betegner det som helt naturligt, at boligejerne ved at få flere bud på deres ejendomsværdi forsøger at optimere deres økonomi.

»Der er mange penge at spare på en højere vurdering. Både i form af lavere bidragssats og muligheden for at lægge et dyrere banklån ind i realkreditlånet«, siger hun.

Men det er ikke en sund udvikling, at bankerne og deres realkreditinstitutter konkurrerer på ejendomsvurdering, påpeger hun. Slaget om kunderne burde i stedet udkæmpes med bidragssatserne.

»Vi genkender billedet af, at der er forskelle i vurderingerne fra institut til institut. Dermed bliver det et konkurrenceparameter. Fast ejendom bliver vurderet efter det samme regelsæt af personer med samme baggrund, så der burde næsten ikke være forskel«, siger Marlene Nørgaard:

»Det bliver en udfordring over tid, hvis et institut bliver kendt for stramme vurderinger og et andet for at være mere lempeligt. Det kan få forbrugerne til at flytte sig af de forkerte grunde«.

Nyt lån med lavere bidrag

I brancheorganisationen Finans Danmark afviser direktør for ejendomsfinansiering Peter Jayaswal, at vurderingerne er et konkurrenceparameter. Når der kan være forskelle, skyldes det, at vurderingen er et skøn inden for nogle fastlagte rammer, siger han.

Politiken har spurgt de fire realkreditinstitutter, om de tilbyder eksisterende kunder en opdateret boligvurdering, når de lægger lån om, så eventuel prisstigning på boligen og afdrag kan udmøntes i en lavere bidragssats på det nye lån.

Det svarer Totalkredit, Realkredit Danmark og Jyske Realkredit, det tidligere BRF Kredit, bekræftende på.

Der kan både være tale om såkaldte skrivebordsvurderinger, hvor et it-system beregner en aktuel værdi, og om besigtigelse foretaget af en valuar. Skulle værdien være faldet, siden kunden optog lån sidst, kan man dermed også risikere at få en højere bidragssats.

I Nordea Kredit er holdningen anderledes:

»Vi ændrer ikke bidragssatsen, når en kunde laver en almindelig konvertering af sit realkreditlån. Det betyder, at vores kunder hverken bliver belønnet eller straffet, hvis prisen på deres hus falder eller stiger i markedet. På den måde ved vores kunder, hvad deres månedlige ydelse på boliglånet er, uanset om huspriserne stiger eller falder i deres lokalområde«, siger Nordea Kredits direktør, Claus Greve.