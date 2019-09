Ikea trækker hagesmæk tilbage: Knap kan falde af og kvæle børn Ikea har modtaget to meldinger om, at knap på hagesmæk kan falde af, og børn i værste fald kan blive kvalt.

Ikea tilbagekalder en hagesmæk på grund af risiko for kvælning og advarer samtidig kunder om stoppe med at bruge den.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som virksomheden har udsendt.

Der er tale om hagesmækken Matvrå hagesmæk, blå/rød, 2 stk. Ikea beder i meddelelsen om, at kunder stopper med at bruge hagesmækken.

Advarslen kommer, efter to rapporter om at knappen kan falde af, og at der er risiko for, at børn kommer til at sluge den. Det kan i værste fald føre til, at man kan blive kvalt.

»Vi er blevet opmærksomme på, at der er risiko for, at knappen kan falde af, hvis barnet trækker i den, udtaler Emelie Knoester, Business Area Manager hos Ikea of Sweden, i pressemeddelelsen.

»Kundernes sikkerhed har altid førsteprioritet i Ikea, og derfor har vi valgt at tilbagekalde Matvrå hagesmæk, blå/rød, 2 stk., som en forebyggende foranstaltning«.

»De andre hagesmække af samme navn - Matvrå - mønster med frugt/grøntsager, grøn/gul, er sikre, fordi de er fremstillet af et andet materiale og har et andet design«.

Hagesmækken kan leveres tilbage til Ikea, hvor kunderne vil få pengene tilbage. Kunderne behøver ikke kvitteringen for at få pengene tilbage.

Den pågældende hagesmæk har kunnet købes i Ikea fra august i år, og Ikea stoppede salget 13. september.

ritzau