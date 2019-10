8.429 anmeldelser er analyseret: Den typiske butikstyv stjæler øl på Amager

FOR ABONNENTER

Siden 2010 har Dansk Erhverv med værktøjet Crimestat indsamlet data til brug for forebyggelse af kriminalitet begået imod danske detailbutikker, og efter 10 år er der så mange og store butikker med, at interesseorganisationen er i stand til at tegne et validt billede af den gennemsnitlige butikstyv.