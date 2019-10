Glem mindfulness. Compassion er den nye vej til sindsro

I compassion training lærer du at rumme andre menneskers smerte uden at tage smerten på dig. Og at træffe en beslutning om at gøre verden til et bedre sted at være.

Først gik hele den vestlige verden til yoga for at komme ned i gear. Så tog vi kurser i mindfulness for at forhindre stress. Næste bølge af redskaber, der skal hjælpe os til at rumme svære følelser og derved finde sindsro, hedder compassion training. Et meditationsbaseret mentalt træningsprogram, som går ud på at lindre egen og andres lidelse, hjælpe os med at finde fred med tilværelsen, som den er, og gøre verden til et bedre sted. For os selv og hinanden.