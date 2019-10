Det gør en forskel for klimaet, hvilken type pålæg vi tager med i madpakken. Grønt og fisk udleder markant mindre CO 2 end kødpålæg.

Tager du roastbeef og ost med i madpakken, koster det 38,5 kg CO 2 per kilo – uden at rugbrødet er medregnet. Lægger du i stedet en kartoffelmad og en med makrel i madkassen, koster din frokost kun klimaet 1,5 kilo CO 2 per kilo pålæg.