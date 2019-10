København var sjovere for 25 år siden. Og grimmere

FOR ABONNENTER

For et par uger siden holdt jeg fest. En lille en af slagsen, hvor vi måske var 50 gæster, der kom dumpende, som det passede dem. Jeg havde bagt brød og kringler til dessert, købt ost og pølse hos ostehandleren. Jeg har travlt i efteråret, det skulle være nemt, men det var vigtigt at holde fest for mig, for jeg skulle fejre min københavnske 25-års fødselsdag. Konceptet har jeg tyvstjålet fra Thorvaldsen, der hvert år fejrede sin romerske fødselsdag. Jeg fejrede sølvbrylluppet.