Bankkunder anmelder over 300 volapykord, og økonom indrammer sit »pragteksemplar«

Fakta

Oversatte volapyk-ord

Løbetid: Er betegnelse for en periode. F.eks. er et låns løbetid den periode, der går, fra du optager lånet, til du er færdig med at betale af på lånet.

Hovedstol: Når du har et lån, er hovedstolen betegnelsen for lånets oprindelige størrelse.

Gældsfaktor: Bankerne bruger gældsfaktoren til at vurdere, om du kan låne penge til et boligkøb. Gældsfaktoren er defineret som din husstands samlede gæld divideret med husstandens indkomst, før der er betalt skat af pengene.

Provision: Kan være en engangsomkostning, der f.eks. betales for oprettelse af et banklån eller realkreditlån. Provisionen beregnes som oftest som en procentdel af lånebeløbet. Provision kan dog også forekomme som en løbende omkostning f.eks. i forbindelse med kreditter eller garantier.

ÅOP: Er de årlige omkostninger i procent og indeholder gebyrer, renter og andre udgifter, som du skal betale i forbindelse med et lån eller kredit. Jo højere ÅOP, jo dyrere er dit lån/din kredit. ÅOP kan bruges til at sammenligne prisen på lån eller kreditter. Selvom et lån er rentefrit, kan der være andre udgifter, der gør, at ÅOP’en bliver høj.

Debitor-renten: Er den faste årlige rente inklusive renters rente og kaldes i daglig tale også den effektive rente. Da debitorrenten tager højde for renters rente, vil den som oftest være højere, jo oftere der tilskrives renter. Debitorrenten tager ikke højde for øvrige omkostninger, der er i forbindelse med oprettelsen af lånet, f.eks. et stiftelsesgebyr.

Ejerpantebrev: Er et pantebrev, som ejeren udsteder til sig selv – dvs. ejeren står både som panthaver og pantsætter. Ejerpantebreve kan bruges til at stille sikkerhed for f.eks. lån og kreditter. Dette gøres ved at f.eks. banken får underpant i ejerpantebrevet.

Kilde: BankNordik





