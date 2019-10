Kontaktløse dankort gør livet surt for it-kriminelle

Misbrug af dankort styrtdykker, især på grund af de kontaktløse dankort, der kan bruges uden at afsløre pinkoden.

Man skulle næsten tro, det var en hævnaktion.

De sidste måneder har it-kriminelle høvlet falske Nets-mails ud til danskerne i et forsøg på at aflure deres netkoder og tømme deres dankort.

Men alt imens falske Nets-mails florerer, kan betalingstjenesten notere et dramatisk fald i den samlede fysiske misbrug og svindel med danskernes dankort.

Svindel halveret

Samlet har kriminelle stjålet omkring 8 millioner kroner i årets første halvår mod 17,4 millioner kroner i samme periode sidste år, viser en ny opgørelse fra Nets, der står bag dankortet.

Forklaringen er først og fremmest de kontaktløse dankort, der kan bruges uden pinkode i butikker og forretninger, når man køber for mindre end 450 kroner.

»Så kan de kriminelle ikke længere stå og aflure din pinkode, så det er en meget effektiv stopklods for svindel, så jeg kan kun opfordre forbrugerne til at bruge de kontaktløse dankort, alt det de overhovedet kan«, siger Sune Gabelgård, chef for svindelbekæmpelse i Nets.

At svindelen falder skyldes også et tættere samarbejde mellem Nets, bankerne og politiet i forsøget på at stoppe egentlige lommetyverier.

Overvåger hæveautomater

Med samarbejdet har det også været muligt at sikre en omfattende overvågning af de hæveautomater, de kriminelle forventes at bruge, fortæller Sune Gabelgård.

Også når det gælder køb med dankort på nettet, er svindelen faldet det forløbne år, fra godt 15 millioner kroner i første halvår af 2018 til knap 10 millioner i de første seks måneder af 2019.

»Det er jo gode tal og en god udvikling, som også handler om, at vi alle er blevet mere bevidste om at passe på vore dankortoplysninger, når vi handler«.

»Så ser vi stadig mange falske mails, også i vores navn - men det er også fordi vi er blevet mere opmærksomme på de her snydemails, og heldigvis er der ikke så mange, der falder for den type af svindel længere«, siger Sune Gablgård.

Frygter flere datalæk

Han ser de såkaldte datalæk som den store fare i den kommende tid, når det gælder it-kriminalitet.

Her har de kriminelle fundet vej ind i private virksomheder, butikker og firmaers it-systemer, hvorfra de, i ro og mag, kan stjæle oplysninger om kundernes dankort, bankforbindelser, mailkorrespondancer med mere.

»Og så kan de kriminelle gå mere målrettet og sofistikeret efter hver enkelt kunde i forsøget på at stjæle deres penge. Det kunne meget vel blive en stor udfordring«, siger Sune Gabelgård.