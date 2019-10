Der er lagt op til fest i provinsen: Nye vurderinger giver 800.000 boligejere en skattecheck

Hver anden boligejer uden for Storkøbenhavn står til at få skattepenge retur, når de nye ejendomsvurderinger bliver klar. De første udbetalinger ventes allerede til næste år.

Midt i forvirringen om de nye ejendomsvurderinger og udskudte boligskatter, er der gode nyheder til flere hundrede tusinde boligejere i provinsen.

Nye beregninger fra revisionsfirmaet BDO viser, at mere end hver anden boligejer udenfor Storkøbenhavn står til at få skattepenge tilbage, når de nye ejendomsvurderinger er på plads. De første skattecheck bliver allerede sendt ud i provinsen i 2020 og 2021.

20.000 kroner og mere

I gennemsnit kan de berørte boligejere glæde sig over at få udbetalt over 20.000 kroner i snit, og en stor del vil få udbetalt langt over 30.000 kroner, fortæller Henning Boye Hansen, chefkonsulent i BDO.

»Oprindelig var det myndighedernes forventning, at tilbagebetalingen ville berøre 730.000 af landets i alt ca. 1,7 millioner ejerboliger. Nu er tallet steget til 800.000 boligejere i provinsen. De fleste bor på Sydsjælland, Lolland-Falster, på Midtfyn og i Sønderjylland, så der er lagt op til fest i provinsen«, siger han.

De første nye vurderinger blive allerede udsendt i slutningen af 2020, flere følger i 2021 og de sidste ventes at være på plads et stykke inde i 2022.

Udbetalingen vil ske i takt med, at klagefristen på tre måneder for de nye vurderinger passeres. De boligejere, der vælger at klage over deres vurdering, må dog vente med at få pengene udbetalt til klagesagen er afsluttet.

Tilbage i 2017 anslog skatteministeriet, at der skulle betales et samlet beløb på 9,1 milliarder kroner tilbage til de boligejere, der har betalt for meget i skat til staten og kommunerne.

80.000 testpersoner

Skønnet blev sidste år hævet til 10,6 milliarder kroner og lyder nu på 14 milliarder kroner. Men inden pengene kommer til udbetaling vil det ifølge BDO's beregninger være vokset til rundt regnet 16 milliarder kroner på grund af tilskrevne renter.

Som et første skridt på vejen mod nye og mere præcise ejendomsvurderinger gav Vurderingsstyrelsen onsdag op mod 80.000 særligt udvalgte boligejere fordelt på omkring 50.000 parcel- og rækkehuse tilbuddet om at være testpersoner på de første nye vurderinger.

»I dag tager vi et stort skridt i arbejdet mod de nye og mere retvisende ejendomsvurderinger, der bliver udsendt fra andet halvår 2020 og frem. Vi tager første del af det nye vurderingssystem i brug, når vi tilbyder op mod 80.000 boligejere en vejledende vurdering i forbindelse med denne test«, siger Hakon Iversen, direktør i Vurderingsstyrelsen i en skriftlig kommentar.

Forståelige vurderinger

»Målet er at gøre de fremtidige vurderinger så gennemsigtige og letforståelige for boligejerne som muligt«, siger han.

De vejledende vurderinger er ikke juridisk bindende og har derfor ingen skattemæssig effekt, understreger Vurderingsstyrelsen.

Testen skal give styrelsen en fornemmelse af, hvordan boligejerne oplever det nye vurderingssystem og de nye vurderinger.

Vurderingsstyrelsen har indrettet et særligt callcenter, hvor testpersoner kan henvende sig. Det har ikke været muligt at få oplyst i Vurderingsstyrelsen, om den første testdag har givet travlhed ved telefonerne.

Mens der er hurtig afregning de kommende år til de boligejere, der skal have skattepenge tilbage, er situationen en anden for de boligejere, der skal betale mere i skat. De kan nemlig vente med at afregne gælden til de nye bolig-skatteregler træder i kraft i 2024.