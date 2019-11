TikTok skal undersøges: USA sikkerhedstjekker populær kinesisk danseapp for børn

Den amerikanske regering har besluttet at gennemføre en større undersøgelse af den populære kinesiske børneapp TikTok, der på få år har udviklet sig til verdens hurtigst voksende app og dermed et verdensomspændende kulturfænomen.

I de sidste 12 måneder er app’en blevet downloadet 750 millioner gange, det er flere gange end Facebook, Instagram og YouTube, skriver New York Times.

Fakta Hvad er TikTok? TikTok kan bedst forklares som et socialt medie, hvor brugerne kan dele korte videoer, gerne suppleret med tidens populære sange, som brugerne mimer eller danser til.

TikTok købte i november 2017 appen Musical.ly for op mod en 6,8 millarder kroner. 2. august 2018 blev de to apps slået sammen, og TikTok overtog dermed de mere end 200 millioner brugere af Musical.ly.

TikTok er ejet af den kinesiske virksomhed ByteDance, som er et af de højest vurderede techfirmaer i verden med en markedsværdi på over 500 milliarder kroner. Vis mere

Ifølge avisen er det den amerikanske Komite for Udenlandske Investeringer, der i al fortrolighed, har besluttet at sikkerhedstjekke app’en på grund af Komiteens bekymring over TikToks voksende udbredelse og indflydelse i det amerikanske samfund.

En ny kold krig

Undersøgelsen skal også ses som sidste træk i en stadig mere tydelig konkurrence mellem USA og Kina om den globale teknologiske dominans, en kamp flere analytikere har kaldt en ny kold krig.

Mens Kina har forhindret mange udenlandske firmaer i at etablere sig online i landet, bliver de kinesiske firmaer, der har udviklet kompliceret teknologier mere og mere populære rundt omkring i verden.

En udvikling, den amerikanske præsident Donald Trump og hans administration ser som en klar trussel mod USA’s nationale sikkerhed og økonomi. Af samme grund har den amerikanske regering også gjort flere forsøg på at stoppe kinesiske firmaer fra at købe eller overtage amerikansk data og teknologi.

Men som Politiken tidligere har beskrevet har TikTok samtidig været genstand for massiv kritik.

Den populære børneapp, der også har taget Danmark med storm, er blandt andet blevet kritiseret for at være underlagt streng kinesisk censur, der, eksempelvis betyder, at firmaet og de ansatte der producerer og udvikler TikTok ikke må kritisere det kinesiske styre, nævne Tibet eller demonstrationerne på Den Himmelske Freds Plads i 1989.

Uegnet for mindreårige

Og i TikTok-universet er Hongkong ikke en region i undtagelsestilstand. TikTok er, som Politiken skrev i sidste måned, renset for spor af oprør og viser udelukkende Hongkong som et sted, »hvor unge mennesker danser i gaderne, hygger sig i metroen og besøger restauranter eller smukke turistattraktioner«.

Tidligere på året blev TikTok idømt en bøde på 38 millioner kroner for ulovligt at indsamle data om børn.

Ifølge Christina Boutrop, der er forfatter til bogen ’Den store tech-revolution’ om Kinas vej til rollen som digital stormagt, er der tillige problemer med seksualiseret indhold i app’en, der, efter hendes mening, er uegnet for mindreårige.

Ellers om hun udtrykte det i Politiken sidste måned:

»Jeg vil gerne opfordre forældre til at sætte sig ned med deres børn og se, hvad det er for noget indhold, der er på TikTok. Så vil de opdage, at meget unge piger danser i stramt tøj, vrikker med numsen og hiver trøjen ned, så man kan se deres bryster. Det er enormt seksualiseret, og det er et underligt sted for børn at være«.