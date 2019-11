Hør podcast: »Held og lykke med at komme ud af Mumbai…« (1) Hør podcast: »Held og lykke med at komme ud af Mumbai…« (1)

Hør podcast: »Held og lykke med at komme ud af Mumbai…« (1) Hør podcast: »Held og lykke med at komme ud af Mumbai…« (1)

Verdens største dopingsag begyndte, da to Politiken-journalister for syv år siden satte sig til at grave i, at en dansker så ud til at stå bag salget af ulovlige steroider i Danmark – ja, hele Europa. Afsløringen involverede en indisk hotelreceptionist og et to-dages turistvisum. I torsdags fik danskeren ti års fængsel.