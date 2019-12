I 2020 danser vi på den synkende skude, fordi forbrugsfesten er ved at være forbi

Tid og god samvittighed bliver 20’ernes mest eftertragtede vare. Vi vil forkæle os selv og søge trøst for den klima-krise, vi ved, vi står over for, men som vi ikke indretter os efter endnu. To danske trendeksperter spår om megatrends på kanten af et nyt årti.