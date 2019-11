Pas på: Butikker skruer priser op for at kunne sætte dem ned til black friday

Det tegner til, at netop dankortet bliver rødglødende på fredag. Med dankorttransaktioner på knap 2 milliarder kroner slog 2018 ikke rekorden fra 2017, men Dansk Erhverv skønner, at det skyldes, at butikkerne har udvidet udsalget til også at omfatte de omkringliggende dage – og for nogles vedkommende hele ugen. I år ligger black friday oven i en lønningsdag og endnu tættere på julemåneden, så det kan give et ekstra skub.

»Det var ikke noget som helst for bare seks-syv år siden. Grunden til, at det er blevet så stort, er, at forbrugerne reagerer meget kraftigt på det og bakker op om det. Så hvis man som butik ikke er med på det, så har man en ret stor risiko for at blive overset«, siger Matthias Lumby Vesterdal, der er politisk konsulent i Dansk Erhverv.