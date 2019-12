Det skulle have været så godt, men: Apple dropper udskældt tastatur på sin nye MacBook

Fakta

Det skrev brugere af MacBook

til Politiken

Nadia Christensen fik skiftet tastaturet, men problemerne kom igen: »Det var vildt frustrerende i en presset periode, hvor man er afhængig af at have sin computer at arbejde med. Jeg endte med at gå tilbage til at sidde og lave flere af tingene i hånden i ren og skær frustration over, at den ikke virkede optimalt«.

Ellen Martini har flere gange søgt hjælp til at få fikset tastaturet: »De gange, jeg har været inde med den (i butikken Humac ved Nørreport i København), siger alle medarbejdere gang på gang, at tastaturet er noget værre bras og simpelthen ikke virker ordentligt og ikke kan holde til noget«.

Claus Felby fandt på et trick med en klud og en støvsuger på lav styrke for at fjerne støv: »Almindelig opfindsomhed og lang tids erfaring med de forhåndenværende søms og kiss-principperne (keep it simple, stupid) var nok de væsentligste årsager til ideen«.

