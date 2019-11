Charlotte blev forført af en svindler: »Det er virkelig listigt og meget ulækkert at tænke på«

Charlotte Jørgensen blev stormfuldt forelsket og var i banken for at overføre en stor sum penge til manden, da det gik op for hende, at forelskelsen var en illusion og manden en svindler.

Det var underligt, at Edson Carlos ikke havde skrevet. Normalt skrev brasilianeren, som 64-årige Charlotte Jørgensen havde mødt på datingappen Tinder, flere søde beskeder i løbet af dagen.

Den dag var Edson i Tyrkiet for at få styr på sidste del af en stor aftale, der skulle gøre det muligt for ham og hans firma at flytte til Danmark. Så det kunne jo være, at han bare havde travlt, tænkte Charlotte Jørgensen.

Først på aftenen kom der endelig en besked fra Edson.

»Jeg har haft den mest forfærdelige dag i mit liv. Jeg ringer senere«.

Da Edson ringede et par timer senere, kunne Charlotte Jørgensen tydeligt høre, at han var beruset.

»Det må du undskylde, men jeg har været nødt til at tage en whisky oven på det, der er sket. Jeg er blevet bestjålet, mine kort er blevet spærret. Det er helt forfærdeligt. Jeg har brug for din hjælp til at få adgang til min bankkonto«, sagde Edson i telefonen.

Samtalen gav Charlotte Jørgensen en ubehagelig følelse.

»Alarmklokkerne begyndte at ringe, da han talte om, at jeg skulle hjælpe ham med at overføre 800.000 kroner fra hans konto til min. Det havde jeg ikke lyst til at blive blandet ind i. Men jeg lovede ham alligevel, at jeg ville prøve at hjælpe, for jeg holdt jo af ham«, siger hun.

Hvis man på det tidspunkt havde spurgt Charlotte Jørgensens sønner, ville de sige, at hun mere end holdt af Edson.

»Mor, du virker som en nyforelsket 20-årig«, havde de sagt efter at have bemærket, hvordan hun var blevet fjollet og fnisende og ikke kunne tale om andet end Edson.

Derfor gjorde Charlotte Jørgensen også, som Edsom bad om: Hun skulle skrive til Edsons bankrådgiver, at han var i problemer. Bankrådgiveren svarede hurtigt og gav uden videre Charlotte Jørgensen fuldmagt til Edsons netbank. Her kunne hun se, at der stod 4,2 millioner euro på hans konto.

Sådan så Edson Carlos netbank ud, da Charlotte Jørgensen loggede ind. Siden er lavet af professionelle udviklere og er fuldt funktionel — udover at alle beløb og transaktioner er fiktive.

Der var bare det problem, skrev bankrådgiveren, at Edson var på forretningsrejse i Tyrkiet, som var ramt af en række sanktioner, der gjorde, at de altså ikke kunne overføre pengene til Edson. Derfor skulle Edsons bank bruge Charlotte Jørgensens konto, men for at gennemføre overførslen skulle hun købe en pinkode, som kostede 50.000 kroner.

»Jeg syntes godt nok, at det hele lød underligt, men Edson forsikrede mig om, at det var helt normal procedure ved store overførsler. Jeg besluttede mig dog for at gå ned i min bank og spørge dem uden at sige noget til Edson«, siger Charlotte Jørgensen.

Et kæmpe scam

I banken fortalte hendes bankrådgiver, at hun aldrig før havde hørt om, at man skulle købe en pinkode for at foretage en stor overførsel, og at man ikke uden videre kunne overføre 800.000 kroner uden at udfylde diverse dokumenter.

»Da jeg gik derfra, var jeg virkelig lettet. Nu kunne jeg med god samvittighed sige til Edson, at jeg desværre ikke kunne hjælpe ham med overførslen, men at jeg havde prøvet«, husker Charlotte Jørgensen.

Edson blev rasende, da hun afviste at hjælpe. Han plejede at være rolig og forstående, når de ringede sammen, men den aften var han så ubehagelig, at Charlotte Jørgensen endte med at lægge på.

Da hun mødte på arbejde næste dag, fortalte hun sin kollega, hvad der var sket. Og kollegaen tilbød straks at få sin eksmand, som havde arbejdet med it-sikkerhed, til at tjekke op på Edson.

Få timer efter tikkede beskederne fra eksmanden ind på kollegaens telefon, hvor han gennemgik alt, der var galt med det firma, som Edson angiveligt var chef for, og med hans netbank. »Det er uden tvivl et kæmpe scam!«, afsluttede han sine beskeder.