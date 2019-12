Begravet i pakker: John Lorenz' kiosk er forvandlet, men kunderne er vilde med de lokale små posthuse

Dørklokkens næsten konstante klingen markerer, at folk er ved at have fået fri. En lille kø af kunder, der i de fleste tilfælde skal hente pakker med varer købt på nettet, dannes i Amagerbro Kiosk. John Lorenz får travlt med at ekspedere.

Men inden da har han nået at fortælle, hvordan livet som kioskejer har ændret sig i de 30 år, han har drevet den lille butik. Først med salg af traditionelle kioskvarer som tobak, aviser, blade, vin, øl, slik og spil. Siden også med postpakker, som der denne mandag efter black friday er særlig mange af.