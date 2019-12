Køb gaverne i butikker med kloge ekspedienter. Ellers forsvinder de

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Forleden læste jeg bogen ’Fuglene’ af Tarjei Vesaas færdig. Den er fremragende, og så snart jeg havde læst sidste side og sundet mig over, hvor vild en bog – den handler dybest set om to mennesker, der møder et tredje, et sted i Norge, uden for en lille by, og i hvilken der nærmest intet sker – kan være, begyndte jeg at overveje, hvem jeg skal forære den til.