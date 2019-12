En hypokonders bekendelser: Forleden dag skulle jeg dø. Igen

Hvis man er den gode kombination af melodramatisk og hypokonder, kan man nå at planlægge sin begravelse, før det går op for en, at den sære knude i maven nok ikke er kræft.

For nogle uger siden fik jeg en madforgiftning. Det var ikke særlig muntert, ih guder, hvor er det en uværdig sygdom, og det tog forbløffende længe, før jeg igen havde lyst til anden mad end rå agurk. Det klagede jeg en del over. Som en gammel kæreste engang ret træt sagde til mig: »Har du nogen sinde hørt om at lide i tavshed?«. Svaret var nok nej. For jeg hader at være syg, jeg bliver rasende på min krop og føler mig svigtet. Og allerværst, jeg kommer til at tænke på, hvad der ellers kunne være galt.