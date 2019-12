Foto: Mads Nissen Franske Edouard Cazazian, der ejer staden Ma Poule i Torvehallerne, har et projekt. Han vil lære danskerne om specialiteterne fra ikke mindst det franske køkken. Her viser han et udvalg af sine specialiteter frem i et restaurantlokale venligst udlånt af Louises Fiskebar.

Det er netop det, der er meningen med stedet, synes Edouard Cazazian: At man kan købe råvarer, man ikke kan finde andre steder i byen, og i en kvalitet, der ikke før var tilgængelig i København.

Yderst, i diskens bedste hjørne, ligger pakker med foie gras i forskellige størrelser. I sommer var den og han selv ellers genstand for en voldsom debat om det rigtige i at sælge den franske fedtlever, da der stod en flok vrede demonstranter fra Anima, bevæbnet med slagord og bannere med billeder af gæs foran Torvehallerne og demonstrerede mod salget af foie gras.

Den omdiskuterede spise er forbudt at producere i Danmark, men ikke at importere og sælge, som det vil være i New York fra 2022. Men dyreaktivister har gennem flere år ført kampagner mod foie gras, så danske restauranter som Salon, Pastis og Je t’aime har taget det af kortet.

En kampagne fra dyreværnsorganisationen Anima denne sommer fik debatten til at blusse op igen, da direktør for Jeudan, der står bag Torvehallerne Per Hallgren, opfordrede Ma Poule og Edouard Cazazian til at stoppe salget af foie gras.

De ting, som Anima anklagede os for, var forkerte. De viste billeder af gæs, der fodres med metalrør. Det er forbudt i EU Edouard Cazazian, indehaver af Ma Poule i Torvehallerne

Det fik Berlingskes kulturredaktør Anne Sophia Hermansen til blandt andet at skrive:

»Foie gras er symbolet på al civilisation og på det, der adskiller mennesket fra dyret. Hvis I hellere vil spise bønnepostej, smurt ud på en halmballe, så gør det, men lad være med at tyrannisere os andre med jeres dårlige smag«.

På Ma Poules disk står foie gras’en stadig. Edouard Cazazian har ikke tænkt sig at fjerne den fra sit sortiment.

»De kan opfordre mig til det, og det gjorde de, men de kan ikke forbyde mig det, for sådan er min kontrakt ikke skrevet«, siger han.

»Og jeg vil stadig sælge foie gras fra dyr, der er blevet ordentligt behandlet. De ting, som Anima anklagede os for, var forkerte. De viste billeder af gæs, der fodres med metalrør. Det er forbudt i EU«, siger han og tilføjer:

»Men måske skulle jeg være taknemmelig, for mit salg af foie gras er steget med 50 procent siden demonstrationen. Folk er blevet opmærksomme på, at vi sælger det. Så tak for det«.

Det stod nu aldrig skrevet nogen steder, at Edouard Cazazian skulle beskæftige sig med fødevarer. Nok er han født i en fransk familie, men ikke en af slagsen, hvor man gik på marked, lavede søndagsmiddage og talte om terroir. Hans forældre var computeringeniører, og han voksede op uden for Frankrig i USA og på øen Réunion, der ligger tæt på Madagaskar i Det Indiske Ocean. Først da han som ung besluttede sig for at læse hotel- og restaurantdrift i Frankrigs gastonomiske hovedstad, Lyon, blev han for alvor interesseret i mad.

»Alle går op i mad der. Vi gik på markedet sammen og lavede mad sammen«, fortæller han, som han sidder i Torvehallerne, hvor han driver stadet Ma Poule, der fortrinsvis sælger franske råvarer, men også et udvalg af spanske og italienske delikatesser.

Torvehallerne endte han i på grund af den klassiske forklaring. En dansk pige. Som han mødte i London, da han efter finanskrisen ikke kunne få job på de hoteller, han var uddannet til at arbejde på. I stedet fik han job i Borough Market, et nyåbnet marked, hvor han solgte franske råvarer til englænderne.

Her kommer tusindvis af cyklister forbi hver dag, Nørreport er lige om hjørnet. Folk skal ikke tage hertil. De kommer forbi Edouard Cazazian, indehaver af Ma Poule i Torvehallerne

Da Torvehallerne skulle åbne, ansøgte han om at få en plads, hvor han kunne drive den type stade, han kendte, og hun kunne komme hjem. Flytningen lykkedes, Ma Poule blev en succes, men forholdet gik i stykker. Siden da har han også været involveret i et markedsprojekt i Oslo og overvejet et i Rotterdam. Men de to steder manglede det, som markedet i København har: Beliggenheden.

»Her kommer tusindvis af cyklister forbi hver dag, Nørreport er lige om hjørnet. Folk skal ikke tage hertil. De kommer forbi«, siger han.

»I Oslo lagde det firma, der drev markedet, det i Grünerløkka (et gammelt arbejderkvarter, der i sin beboersammensætning kan minde om Nordvest, red.), som de gerne vil udvikle og give et bedre image. Men de mennesker, der boede i området, havde ikke råd til at komme der, og de mennesker, der havde råd, havde ikke lyst. Et marked kan måske godt ændre et kvarters image, men det tager mindst 10 år, og så længe er der ingen privat stadeholder, der har råd til at drive en forretning, der ikke giver overskud«, siger han.

Det var de samme grunde, der fik ham til at sige nej tak til et projekt i Rotterdam. Byen er en forretningsby, men ville gerne tiltrække flere børnefamilier.

»Men igen. Det er ikke stadeholderne, der har midler til i årevis at holde åbent. Et marked kan kun fungere, når det ligger rigtigt. Det gør det her«.

Enestående udvalg af varer

Ideen med Torvehallerne, der åbnede i 2011, var at lave et sted, der både solgte råvarer og mad, der kunne spises på stedet, i modsætning til street food-markederne, der åbnede i årene efter Torvehallerne som Reffen, Boltens Gård og det hedengangne Westmarket, hvor der udelukkende bliver solgt hurtige måltider og alkohol. I Torvehallerne skal man kunne købe ind til at spise hjemme. Eller dovne den og spise ude.

Også hos Ma Poule, der består af to afdelinger. En stor køledisk fyldt med råvarer, et hjørne med siddepladser. Men der må ikke kun være takeaway, mener Edouard Cazazian.

Jeg tror ikke, at du noget sted i Frankrig kan finde et sted, der har så stort et udvalg Edouard Cazazian, indehaver af Ma Poule i Torvehallerne

»Hvis Torvehallerne skal bevares som et madmarked, er det allervigtigste, at der ikke bliver for meget takeaway. Det kan være virkelig fristende at lade flere sælge takeaway, for det er nemt at tjene penge på. Jeg ved, at Torvehallerne er meget opmærksomme på at skabe en balance mellem salg af fødevarer og servering af mad, så man ikke forvandler stedet til en turistfælde«, siger han og tilføjer:

»Balancen er vigtig. Den største trussel mod Torvehallerne er turisterne, så de lokale bliver væk, for så dør Torvehallerne som marked. Det skete i London for Borough Market. Jeg håber virkelig ikke, det sker her«.

»Jeg tror ikke, at du noget sted i Frankrig kan finde et sted, der har så stort et udvalg i god kvalitet fra hele verden. I Frankrig har man stort set kun fokus på det franske«, tilføjer han.

Foto: Mads Nissen Torvehallerne skal ikke være et sted, hvor man kun kan købe takeaway, mener Edouard Cazazian. Der skal også være plads til stader, hvor de lokale kan købe specialiteter som for eksempel en flået kanin, som man ikke kan få i supermarkederne.

En af de varer, man ikke kunne købe i København før, er fjerkræ fra Bresse, et område i det østlige Frankrig. Det kaldes populært verdens dyreste fjerkræ. En kylling koster omkring 400 kroner. For uvidende ligner de kyllinger, der ligger med hoved og kam og morsomme blå fødder. For de indviede er de det ypperste, man kan finde inden for fjerkræ. For stadeholderen er de ikke verdens bedste forretning.

»De der tjener jeg ikke ret meget på. Men jeg skal have dem. Jeg kan ikke have en fransk butik uden at sælge dem«, siger han og fortsætter:

»På samme måde har jeg også kapuner (kastrerede hanekyllinger, red.) fra Bresse til jul, fordi franskmænd spiser kapun til jul, og dem fra Bresse er de allerbedste. De koster 1.600 kroner per kapun, og jeg er nødt til at købe nogle stykker hjem, fordi man ingenting sælger, hvis der kun ligger én. Det taber jeg penge på hvert år, for de bliver ikke solgt alle sammen. Men de hører sig til«.

Tag trøfler. Dem solgte vi ikke i begyndelsen, men vi blev ved med at have dem og lade folk smage og fortalte om dem. Nu sælger vi mange trøfler Edouard Cazazian, indehaver af Ma Poule i Torvehallerne

Han trækker på skuldrene.

»Og så får jeg en dejlig kapun selv hver jul«.

Danske kunder skal opdrages

For Ma Poule er ikke bare en butik, der sælger franske varer. Det er også et opdragelsesprojekt af de danske kunder for Edouard Cazazian, som ikke kun insisterer på at sælge foie gras, men også andre eksklusive og dyre produkter. Han er indstillet på, at det tager tid.

»Tag trøfler. Dem solgte vi ikke i begyndelsen, men vi blev ved med at have dem og lade folk smage og fortalte om dem. Nu sælger vi mange trøfler. På samme måde har fiskehandleren over for mig lært sine kunder at spise østers ved at blive ved og ved med at lave smagninger«, siger han.

Han peger på nogle små vakuumpakkede poser med smør med små mørke stykker trøffel i.

»Det der er næste projekt. Det er den nemmeste måde at spise trøffel på. Rist et stykke brød og kom det på og spis til et blødkogt æg«, siger han.

Nogle ting sælger han helst kun til de faste kunder, som Comté-ostene, der er lagret i 36 måneder.

»Hvis der kommer en turist og vil købe Comté, lader jeg dem smage den på 12 måneder først. Så tager de tit den eller den på 24 måneder. Og hvis de ved, hvorfor den på 36 er speciel, får de lov til at købe den. Men ellers vil jeg helst sælge den slags ting til mine faste kunder. Til dem, der virkelig sætter pris på det«, siger han.

»De faste kunder taler vi meget med. Vi siger måske, ved du, at du kan gøre sådan her og sådan her? Eller at du kan lave en virkelig nem sauce til kylling med cremefraiche og morkler?«.

En lille pose tørrede morkler koster 89 kroner. Der er til en omgang sauce. Og det er et klassisk kritikpunkt af Torvehallerne, at det er for dyrt. Alting koster det dobbelte af supermarkedet.

Det koster, hvis man vil have en god kvalitet. Det kan man ikke få til supermarkedspriser Edouard Cazazian, indehaver af Ma Poule i Torvehallerne

Og Edouard Cazazian er egentlig enig. Ja, priserne er højere. Men nej, det er ikke for dyrt.

»Engang var den normale pris den, som man gav på et marked eller i en lille butik, hvor et ægtepar solgte varer, de vidste alt om. Hvor ting kostede det at producere, som det koster, hvis både de mennesker, der laver tingene, og de dyr, de har, har det ordentligt. Det accepterede alle, så da supermarkederne dukkede op, var det supermarkederne, der var billige. Men nu er supermarkedernes priser blevet til normalpriser, synes folk, og så virker vores varer dyre, selv om det koster, hvis man vil have en god kvalitet. Det kan man ikke få til supermarkedspriser«, siger han.

Han kigger på sit ur. Han har lidt travlt. Om et par timer skal han være i lufthavnen, for han bor halvdelen af tiden i Baskerlandet.

»Min kæreste«, siger han og griner.

Det er en fransk kvinde, ikke den danske, der fik ham til København.

»Hun bor dernede, så det gør jeg også. Men jeg kan egentlig bedst lide København«.

Her endte han ved et tilfælde. Her bliver han.