Slut med klistrede fingre foran automaten: Nu kan du få hentet dine pantvarer derhjemme

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Er du træt af at stå med klistrede fingre ved pantautomaten eller med favnen fuld af flasker foran et skilt med »ude af drift«? Så skal du måske rette blikket mod det nystartede firma Elepanten, der har gjort en forretning ud af at hente dine pantflasker og dåser hjemme i privaten.

Fakta 3 andre pantmuligheder Nemlig.com kan tage dine flasker og dåser med, når de leverer varer. De sætter pantpengene på din konto efter et servicegebyr på 30 øre pr. flaske eller giver pengene til velgørenhed, hvis du vælger det.

Bestiller du varer hos Coop, kan de tage dine pantflasker med. De tager 20 procent af pantbeløbet i administrationsgebyr.

På hjemmesiden Pantbørsen.dk kan du kontakte en person, der har brug for penge, til at hente din pant. Vis mere

Hvert år er der omkring 140 millioner flasker og dåser, der ikke bliver returneret og genanvendt. Det svarer til 10 procent af de flasker og dåser, der bliver solgt i Danmark.

Det lød af enormt mange i Sunny Khoslas og Dennis Peetz Stahlhuts ører, der står bag Elepanten, og som i september begyndte at køre ud til folk for at indhente pant i Storkøbenhavn.

De mener, at årsagen til, at millioner af flasker og dåser ikke bliver genanvendt, er, at folk synes, at det er besværligt at pante og ikke gider bruge tiden på det.

»Automaten begynder hurtigt at brokke sig, og så virker den pludselig ikke, og medarbejderne kan ikke få den fikset med det samme. Og det er bare irriterende for folk«, siger Sunny Khoslas.

»Det handler også om dovenskab, når der skal pantes. Folk gider ikke bruge lang tid på det – slet ikke på arbejdspladser, hvor man skal sende en medarbejder ned til automaten«, supplerer Dennis Peetz Stahlhut.

Panten smutter på farten

Markedsdirektør hos Dansk Retursystem Malene Friis ser Elepanten som en god hjælp til at få indsamlet nogle af de flasker, der ikke havner i pantautomaten. Hun fortæller, at der også arbejdes på nye teknologiske løsninger i form af større pantsystemer, der skal lette processen for forbrugerne.

Hun mener dog ikke, at danskerne generelt er dårlige til at få pantet. Hun peger pilen i en anden retning.

»Der, hvor det kan glippe, er, når vi er på farten. For eksempel når vi kører bil og efterlader flasker under sædet, som bliver smidt ud på en tankstation, eller når vi er til fodboldkamp og smider dåser i skraldespanden i stedet for at returnere dem i automaten«, siger hun.

Dennis Peetz Stahlhut og Sunny Khosla forklarer, at der ofte er mange pantsamlere, der vil samle de flasker og dåser op, der bliver smidt i offentlige skraldespande, så de synes mere, at problemet ligger i privaten og hos virksomheder. De arbejder dog alligevel på at få installeret nogle pantskraldespande rundtomkring i byen, så den enkelte smider flaske eller dåser i den i stedet for i de almindelige skraldespande.

En sæk flasker for 14 drikkevarer

Elepantens koncept går ud på, at kunden afgiver et cirkatal på antallet af dåser og flasker, der skal hentes, på deres hjemmeside.

De tager imod A-, B- og C-pant, og kunden skal mindst have for 100 kroner pant, før de rykker ud. Dåser fra Tyskland uden pant tager de også med, fordi aluminiumsdåser kan genanvendes 100 procent til nye. Ud over at få penge i lommen vil Sunny Khosla og Dennis Peetz Stahlhut gerne være med til at støtte FN’s verdensmål om et bæredygtigt forbrug.

Servicen er gratis, men i stedet for penge, får kunden byttet sine tomme flasker til nye drikkevarer.

»En sæk ombytter vi med 14 dåser øl eller sodavand«, siger Sunny Khosla, der forklarer, at det er avancen på sodavand, de tjener deres penge på.

Han tilføjer, at de hverken tæller eller tjekker kundens flasker, men at de som udgangspunkt stoler på, at folk ikke snyder dem. Hvis antallet af flasker og dåser, der bliver angivet, ikke passer helt nøjagtigt, kommer kunden ikke til at høre for det.

»Vi har kun haft et enkelt tilfælde, hvor der lå syltetøjsglas i bunden af posen. Ellers har vi kun haft gode oplevelser med vores kunder«, siger Sunny Khosla.

Du kan få hentet og byttet dine pantvarer fra søndag til onsdag frem til klokken 18.