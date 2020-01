Boligejere kan nemt gøre en klimaforskel, men de tøver

Vores boliger udleder masser af CO 2 ; til gengæld kan vi selv gøre meget for at reducere belastningen. Men det kræver renovering og ændret adfærd. Og det, synes vi, er dyrt og besværligt.

Måske har du skåret ned på kødet, tager toget på ferie eller overvejer en elbil for at yde dit bidrag til den grønne omstilling. Men hvad med din bolig?​

Herhjemme står bygninger for 40 procent af den samlede CO 2 -udledning, og langt det meste stammer fra opvarmning og vores forbrug af varmt vand.

Og eftersom to tredjedele af de danske boliger er opført før 1980 – det vil sige dengang, man ikke tænkte på at stille energikrav til byggeriet – er der et stort potentiale for at opgradere især enfamilieshuse med f.eks. bedre isolering eller en varmepumpe i stedet for naturgasfyr.

Et nyt folkeligt engagement

Alligevel gør kun få boligejere noget, konstaterer Michael H. Nielsen, der er direktør for brancheforeningen Dansk Byggeri. Hans medlemmer er bl.a. de virksomheder, der isolerer og skifter tag, vinduer og varmekilder.

»Det korte svar er, at nej, det har ikke så stor interesse at energirenovere sin bolig. Det er der mange grunde til. Men med de ambitiøse mål, Danmark har sat sig for klimaforbedringer, er det værd at forsøge at skabe et nyt folkeligt engagement i, hvad man selv kan gøre i forhold til sin bolig og den energi, boligen bruger«, siger han.

Undersøgelser fra videncenteret Bolius viser, at mens 70 procent af boligejerne erklærer sig ’interesseret i at energirenovere’, når de bliver spurgt, gør kun mellem 3 og 17 procent alvor af tanken. De mest almindelige tiltag er at skifte til lavenergiruder, sætte moderne termostater på radiatorerne eller få en ny hoveddør.

FAKTA 5 energirenoveringer, du kan overveje 1 Udskift vinduerne, hvis de er gamle og utætte, og vælg de mest energieffektive på markedet, så du får størst effekt. Hvis vinduesrammerne er i god stand, kan du nøjes med at udskifte selve ruderne.​​ 2 Tjek isoleringen på loftet. Der skal være mindst 300 mm isolering. Er der en loftslem, så sørg også for, at den slutter tæt og er isoleret bagpå.​ 3 Hvis dit hus kan hulmursisoleres, er det effektivt både i forhold til varmeregning og indeklima.​ 4 Har du varmerør i kælderen, så isoler dem. Det forhindrer kuldebroer og træk.​ 5 Er dit hus opvarmet med naturgas, der giver høj CO 2 -udledning, kan du med fordel skifte til luft-vand-varmepumpe eller jordvarme.​ Kilder: Dansk Byggeri og SparEnergi.dk med flere Vis mere

Men der er meget mere at komme efter, viser en analyse fra Dansk Byggeris deltagelse i en af regeringens 13 klimapartnerskaber:

»Vi har undersøgt, hvad der ville ske med CO 2 -udledningen, hvis alle enfamilieshuse i Danmark frem mod 2030 blev løftet bare ét energimærke – f.eks. hvis et hus, der i dag har energimærke D, blev renoveret, så det kunne opnå energimærke C. Det ville reducere udledningen med 940.000 tons årligt, som faktisk er en del«, påpeger Michael H. Nielsen.

Til sammenligning udledte vi i Danmark i alt 52 millioner tons CO 2 i 2018.

Min bolig? Den er da fin

En af forklaringerne på boligejernes træghed kan være, at vi synes, det er uoverskueligt at skulle sætte gang i et større projekt, der involverer håndværkere i huset. En anden er, at vi går rundt og tror, at lige præcis vores hus ikke har brug for energirenovering.

I en undersøgelse fra Energistyrelsen svarede kun 8 procent af boligejerne, at deres hus var i dårlig energimæssig forfatning. Men faktisk har 34 procent af husene herhjemme energimærke E, F eller G, der betegnes som dårligt.

Økonomien er dog den største barriere, dokumenterer tal fra videncentret Bolius. For helt uden at skele til den klimamæssige effekt af en energirenovering spørger folk sig selv, om en større investering betaler sig hjem i besparelser på vand-, varme- og elregningen i den periode, de har tænkt sig at blive boende. Eller om omkostningerne står mål med, hvad huset qua sin beliggenhed er værd og vil kunne sælges for.

Har du f.eks. en bolig med energimærke G – det ringeste på skalaen – skal du som tommelfingerregel regne med at bruge mellem 300.000 og 500.000 kroner på at bringe det op på energimærke C. Der er, understreger Michael H. Nielsen, områder i landet, hvor folk ikke kan få et lån i banken eller realkreditinstituttet til at energirenovere, og hvor man efter Dansk Byggeris mening kunne overveje, om staten i stedet burde gå ind som garant for et lån.

»Men der er altså også mange boliger i byerne, hvor ejerne kan låne billigt. For dem, der kan låne, er spørgsmålet ofte, hvor de er i deres livsforløb. Nogle vil hellere bruge deres friværdi på en ny bil, rejser eller et nyt køkken frem for energirenovering – ting, der har højere skueværdi«, siger han.

Tænk på komforten

Jo mindre energi vi forbruger i vores boliger, jo billigere bliver det også for samfundet at gennemføre den grønne omstilling til CO 2 -neutral energi, understreger Søren Dyck-Madsen, seniorrådgiver i den grønne tænketank Concito. Han mener, at vejen til flere energirenoveringer er at fokusere langt mere på, hvor meget rarere det bliver for beboerne at leve i et hus uden f.eks. træk, kolde gulve og fugtige vægge.

»Folk vil gerne have en optimeret bolig med et godt indeklima. Og samtidig får de så et lavere energiforbrug og dermed en besparelse, der kan være med til at finansiere forbedringen af huset«, forklarer han.

Det giver nemlig mening at energirenovere, når man i forvejen har besluttet at sætte boligen i stand, f.eks. fordi den er utæt og slidt, eller fordi man bygger til. Det er langt den billigste løsning, siger Søren Dyck-Madsen.