Psykolog: Sådan lykkes du med din grønne omstilling

Sådan ændrer du vaner

Psykologens 5 råd

1. Gør dig selv bevist om dit mål. Kobl din identitet og dine følelser til målet. F. eks. ’med min nye vane giver jeg en mere bæredygtig planet videre til dem, jeg elsker højst’. Skriv det ned.

2. Sig det til andre. F. eks.: Det næste år vil jeg ikke købe nyt tøj, kun spise kød én gang om ugen eller flyve fem gange på ti år. Når du er forpligtet over andre, skaber det positivt gruppepres.

3. Gør den uønskede adfærd mest muligt besværlig. Læg kødet bagerst i køleskabet. Hav kun kontanter med i pungen for at blive bevidst om dit forbrug. Hvis du vil undgå impulskøb, kan du indføre stopklodser, hvor du får tid til at tænke dig om og vende tilbage til den følelse, der er koblet til dit mål. Tag en tænkepause på 24 timer og vurder: Er det her virkelig noget, jeg vil? Vil det øge min livskvalitet? Vil det føre mig nærmere mit mål?

4. Opstil ikke regler for, hvad du må og ikke må. Din nye vane handler om, hvad du vil og ikke vil. Om at du giver dig selv mulighed for at leve i overensstemmelse med dine værdier.

5. Beløn dig selv, når du lykkes med det, du gerne vil. mange gode ting har ikke et højt ressourceforbrug. Det kan være en fridag, en biograftur eller en massage. Find på noget, du kan lide, som ikke er røde bøffer eller en flyrejse.

Kilde: Phd i bæredygtighedspsykologi Simon Elsborg Nygaard

