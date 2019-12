PFA vil opføre tusindvis af ældreboliger med pool og bar i København og Aarhus Pensionskassen PFA vil sammen med partner lave flere tusinde seniorboliger med pleje og hjælp til køberne.

Artiklen er opdateret kl. 10.20 med en kommentar fra Ældresagen

Pensionskassen PFA vil sammen med partneren Audley Group opføre flere tusinde seniorboliger med muligheder for pleje og praktisk hjælp til beboerne. Det skriver PFA i en pressemeddelelse.

Samlet vil PFA og Audley Group opføre og drive 10 ejendomme i København og Aarhus med samlet omkring 2600 boliger til seniorer. De skal have restaurant, bar, fitness og pool. Og der ud over 'muligheden for at tilkøbe praktisk hjælp og personlig pleje'.

»Danskere over 65 år er den hurtigst voksende befolkningsgruppe herhjemme, og seniorernes boligønsker og behov ændrer sig hastigt. Vi ved fra mange undersøgelser, at de i stigende grad ønsker at flytte fra deres nuværende bolig til noget mindre, mere praktisk og seniorvenligt«.

»Et sted med mulighed for integrerede plejetilbud og praktisk hjælp og optimale rammer for at indgå i stærke sociale fællesskaber«, skriver ejendomsdirektør i PFA Michael Bruhn i pressemeddelelsen.

Boligerne er inspireret af britiske luksusboliger

Konceptet er kendt fra udlandet. I USA er byen The Villages i Florida, der kun er til ældre, eksempelvis flere gange været landets hurtigst voksende by.

Ifølge PFA's pressemeddelelse skal boligerne være modelleret ud fra det britiske Mayfield Villages, der er luksusboliger for ældre.

Det er samtidigt en god forretning, da der er mange velhavende seniorer, der gerne vil bruge deres formue på at være blandt ligestillede og have adgang til pleje i deres hjem.

»Der er generelt et hul i markedet herhjemme, når det gælder seniorvenligt byggeri og seniorbofællesskaber. Efterspørgslen overstiger simpelthen udbuddet af boliger tilpasset seniorernes ændrede boligbehov«.

»Det er også derfor, at vi de seneste år har udviklet flere nye boligtilbud til seniorerne, og her er de kommende seniorboliger med mulighed for pleje seneste skud på stammen, skriver Michael Bruhn.

Ældresagen frygter a- og b-hold

Hos Ældresagen byder vicedirektør Michael Teit Nielsen initiativet velkommen. Men han mener, at det kommer på en trist baggrund.

»Der er mange danskere i 50 og 60-årsalderen, der tænker, at de ikke kan få hjælp fra kommunen, hvis de får brug for det. Derfor er de nødt til at købe det selv«.

»Det er en løsning for dem, der har råd til at købe en seniorbolig, men hvad så med dem, der ikke har råd til det?«

Han frygter, det vil skabe et a- og et b-hold blandt ældre.

Det fremgår ikke af PFA's pressemeddelelse, hvor meget man forventer, at seniorboligerne kommer til at koste.

Michael Teit Nielsen mener dog, at der vil være efterspørgsel blandt de ældre borgere, der har råd til det.

»Det er det med fællesskabet og trygheden, der er det primære«.

»Der er en stor interesse blandt vores medlemmer efter anderledes boligformer, hvor man ikke bor for sig selv, men hvor man kommer ind i en form for fællesskab, hvor der er nogle andre, som kan kigge efter en«, siger han.

PFA forventer at starte arbejdet med det samme og have de første 'servicerede seniorboliger' klar i 2023.

