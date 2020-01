250.000 tv-kunder hos YouSee er ramt af teknisk fejl Mange YouSee-kunder må forberede sig på, at udvalget af tv-kanaler er begrænset nytårsdag.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hvis man er kunde hos YouSee og har tænkt sig at tilbringe nytårsdag foran tv-skærmen, så skal man forberede sig på, at udvalget af tv-kanaler ikke er så stort, som man måske kunne ønske.

En teknisk fejl har således betydning for omkring 250.000 såkaldte bland selv-kunder.

Det oplyser Mai-Britt Noe, der er kommunikationsrådgiver hos YouSee.

»De kunder, der har bland selv, har problemer med at kunne fravælge Discoverys kanaler og kan dermed heller ikke vælge andre kanaler, siger hun.

»Det er en teknisk fejl i vores bland selv-afdeling. Vi er i fuld gang med at kigge på det, og det bliver løst hurtigst muligt, tilføjer hun.

Fejlen har allerede givet problemer for mange YouSee-kunder, der har luftet deres frustrationer på YouSees Facebook-side.

De fleste klager over, at Discoverys kanaler er forsvundet, og at de ikke har mulighed for at vælge nye kanaler i stedet.

Mai-Britt Noe understreger, at Yousees teknikere i øjeblikket arbejder på højtryk for at få løst problemet.

I mellemtiden må kunderne klare sig med de kanaler, der har været del af deres pakke - altså eksklusive Discoverys kanaler.

»Vi har ingen tidshorisont for, hvornår problemet bliver løst, men det er noget, vi har fuld fokus på, siger Mai-Britt Noe.

Det er ifølge Mai-Britt Noe for tidligt at sige noget om, hvorvidt de berørte kunder vil blive kompenseret på grund af fejlen.

ritzau