Økofirma trak penge for juletræer, der aldrig kom

Er du i klemme

Det kan du gøre

Har du ikke modtaget et juletræ: ​​Meddel skriftligt virksomheden, at du ønsker at annullere handlen. Kontakt din bank, og vis dem dokumentation for dit køb. Bed dem tilbageføre beløbet til din konto. Din såkaldte charge-back-rettighed gælder, hvis du har betalt med betalingskort – ikke ved bankoverførsel.​

Har du modtaget et forkert juletræ, modtaget det for sent, eller ikke fået det hentet: Kontakt virksomheden skriftligt med dem dit bud på økonomisk kompensation for manglerne. Giv firmaet en rimelig frist til at svare – op til 30 dage. ​

Troede du, juletræet var økologisk, og kan du fremvise dokumentation for, at virksomheden har markedsført træerne som sådan, kan du klage til Forbrugerombudsmanden, som vil tage stilling til, om der er sket brud på markedsføringslovgivningen. Klag desuden selv til virksomheden med dit bud på nedslag i prisen svarende til differencen mellem et økologisk og et ikke-økologisk træ. ​​

​

Hvis ikke du hører fra virksomheden, eller I ikke kan nå til enighed, kan du klage til Center for Klageløsning. Det koster 100 kroner. ​​

​

Hvis sagen ikke kan løses i mindelighed, kan du overgive klagen til Forbrugerklagenævnet. Det koster 400 kroner, som du får tilbage, hvis du vinder sagen. Læs mere på www.forbrug.dk/klagemuligheder​​





