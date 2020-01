UDEN FOR KONTORTID Husk at fejre dine venner. De levende og de døde

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Januar er en langsom måned for mig. Som om jeg trænger til at blive trukket op. Jeg har lyst til at være hjemme, strikke og sove ni timer hver nat. Også i sidste weekend, hvor vi egentlig havde et par aftaler.​