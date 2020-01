For et halvt år siden, faldt familien Jensens liv fra hinanden: »Jeg tænkte: Nej, nej, nej – min dreng skal ikke ligge der som en grøntsag«

En sommerdag i Hanstholm sidste år blev den sidste i familien Jensens helt almindelige familieliv. En blodprop i hjernen på 8-årige Magnus har gjort tilværelsen til en kamp for livet – og for at få lov at passe et alvorligt sygt barn uden at skulle tænke på job, penge og karriere.