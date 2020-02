Gid februar går rigtig langsomt

FOR ABONNENTER

For nylig så jeg dokumentarfilmen ’Krigsfotografen’ om fotografen Jan Grarup. Den er virkelig værd at se, sikke et mod den mand har. At han kan tage de vildeste billeder, vidste jeg godt, han har gjort det til denne avis i årevis, men jeg var alligevel rystet af imponerethed. Også over, hvordan han tackler det, da hans ekskone, som er mor til hans tre ældste børn, dør.