Pas på kontanterne på din pension: Her er bankerne med minusrenter

Hvorfor har bankerne negative renter?​

Danskerne er blevet vilde med at spare op. Det gør vi så meget, at vi opbevarer flere penge i bankerne, end vi låner af dem.

Pengene opbevarer bankerne i Nationalbanken, men Nationalbanken kræver en negativ rente for at gøre det. Derfor taber bankerne millioner af kroner på at have pengene stående i Nationalbanken. ​​​​​​

Hvad betyder det for kunderne?​

Den regning har bankerne hidtil dækket ved at kræve en højere betaling på deres øvrige produkter. Men nu kræver bankerne, at kunderne også skal betale.

Jyske Bank var den første danske bank, der tog skridtet og indførte negative renter på kontant indestående fra 1. december 2019. Siden er mange andre banker fulgt efter.​

Hvorfor kræver Nationalbanken en negativ rente af bankerne?​

Det gør den, fordi Den Europæiske Centralbank (ECB) har en negativ rente. ECB har til formål at sikre, at Europas økonomi er så stærk som muligt, men at inflationen samtidig er under eller tæt på 2 procent.

Inflationen er dog i øjeblikket under 1 procent, så ECB bliver nødt til at holde renten så lav som muligt for at få inflationen en smule op. Derudover lever verdens befolkning generelt længere, og summen af alderdomsopsparinger bliver derfor større og større, og det presser også renten ned.​

Hvor ligger renten nu?​

Den rente, som bankerne kræver, følger den såkaldte indskudsbevisrente. Den er i øjeblikket -0,75 procent og har været i minus siden september 2014. For 10 år siden var den 0,8 procent og for 20 år siden 3,3 procent.

Kilde: cheføkonom Las Olsen, Danske Bank

