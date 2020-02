Er du andelshaver? Sådan bliver du ramt af indgrebet mod boligspekulanter

Fakta

Andelspriser

Hvorfor vedkommer det overhovedet andelsboligerne, at et flertal i Folketinget nu strammer reglerne for at købe og istandsætte udlejningsejendomme og sætte huslejen op med stor gevinst til følge?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Det skyldes, at en ejendom, som ejes af en andelsboligforening, skal vurderes, som om det var en udlejningsejendom. Derfor vil et prisfald på udlejningsejendomme - som med de nye regler ikke er nær så attraktive for en investor – også slå igennem på en andelsboligejendom.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Og hvorfor betyder vurderingen af ejendommens værdi noget?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Det er ejendommens værdi, der ligger til grund for andelskronen, som igen bestemmer prisen på en andel.

Værdien betyder også noget for, hvor meget foreningen kan låne til f.eks. renoveringsprojekter som nyt tag og vinduer, og for størrelsen af den rente og de gebyrer, foreningen skal betale på lånet.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

