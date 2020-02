Ejendomsmæglere forudser også faldende priser på andelsboliger

Automatisk oplæsning Beta

Andelsboliger vil som følge af regeringens nye boligaftale blive vurderet til at være mindre værd, når en valuar sætter prisen.

Sådan lyder det fra Dansk Ejendomsmæglerforening, der repræsenterer godt halvdelen af landets valuarer.

»Når en valuar vurderer andelsboligforeninger, skal han kigge på, hvad der ellers er blevet solgt i området. Og når vi kan forvente, at udlejningsejendomme sælges til lavere pris, vil andelsboligerne følge med ned«, siger Thomas le Dous, kommunikationschef i Dansk Ejendomsmæglerforening, til B.T.

Cirka 40 procent af alle andelsboligforeninger er i dag valuarvurderet, og de kan altså ifølge foreningen se frem til en lavere værdi.

Boligminister Kaare Dybvad (S) har ellers forsikret, at regeringens aftale ikke vil ramme andelshavere.

I aftalen, der har til formål at stoppe udenlandske boligspekulanter, har regeringen, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet forsøgt at skåne andelsbolighavere.

Helt konkret vil man give mulighed for at fastfryse de nuværende valuarvurderinger.

Men ifølge Dansk Ejendomsmæglerforening virker tiltaget ikke.

»I min bog er tiltaget kun noget værd, hvis du kan finde en at tage røven på. Før var andelsboligen det her værd - det er den så ikke længere, men så leger vi, at den stadig er det samme værd. Hvem vil købe det?«, spørger Thomas Le Dous fra Dansk Ejendomsmæglerforening.

»Kan du få folk til at give mere for noget, end det er værd? Det afhænger jo af, om folk kan få belåning til det. Det kan blive svært for købere at få det godkendt af banken«, uddyber han til B.T.

De store banker forudser også faldende priser

Landets tre største banker, Danske Bank, Nordea og Jyske Bank, har allerede udmeldt, at de vil vurdere andelsboligforeninger til at være mindre værd som følge af regeringens aftale.

Hos Nordea lyder vurderingen, at andelshavere kan miste op til en femtedel af værdien af deres bolig.

»Vores forventning er, at de fleste andelsboligejendomme vil falde mellem 10-20 procent i værdi«, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann.

B.T. har talt med boligminister Kaare Dybvad (S) for at få en kommentar til de nye oplysninger.

Han henviser i stedet til sin pressechef med ordene:

»Jeg er på vej i møde«.