Sarah Skarum: Da jeg så grafikken i Chris McDonalds nye bog blev jeg sur

Chris MacDonalds nye bog afslører ufrivilligt, at han tænker mænd som det normale. For vi er altså en del, der aldrig nogen sinde får brug for motion til at forebygge rejsningsproblemer.

Nogle dage bliver jeg ramt af bevidstheden om, at det liv, jeg elsker meget højt, slutter en dag. Og af lysten til at gøre noget for at forhindre, at det sker, før det behøver. ​​​​​​​