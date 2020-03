18 fakta om din jobsituation: Hvordan er jeg stillet, hvis mit barn bliver syg med corona?  

Automatisk oplæsning

Forsøget med inddæmning af corona-virus er en uvant situation og har medført en byge af spørgsmål hos virksomheder og ansatte.

Sanne Stadil, der er vicedirektør på det personalejuridiske område hos erhvervsorganisationen DI, oplyser, at de har fået henvendelser fra flere hundrede virksomheder den seneste uge.

»De spørger til, hvordan de skal forholde sig, og hvilke regler der gælder. Lige i starten handlede det om, hvad der gælder for dem, der bliver sendt hjem, fordi de kan smitte andre. Det er spørgsmål i alle afskygninger, men de har gået meget på rejser de sidste par dage«, siger Sanne Stadil.

Hun hjælper her med at svare på nogle af de mange spørgsmål, som corona har medført. Har du et spørgsmål, du mangler svar på, så skriv også gerne til os på pia@pol.dk.

Hvilke regler gælder, hvis jeg strander på min ferie?

Hvis en medarbejder rejser på ferie og ikke kan komme hjem, så er det på egen risiko som på en normal rejse. Når man tager på ferie rundt i verden, så er man selv ansvarlig for at komme hjem.

Har jeg pligt til at fortælle arbejdsgiveren, hvor jeg rejser hen?

Hvis du rejser til et risiko-land, så har du en loyalitetsforpligtelse over for virksomheden, som gør, at det skal du oplyse.

Har jeg ret til løn, hvis jeg alligevel rejser til et rødt område?

Hvis man tager til et rødt område, så man skal være hjemme i 14 dage, så hænger man selv på lønnen i de 14 dage. Så er det egen skyld.

Hvis man bliver syg, så har man selv udsat sig for en fare, og så har virksomheden heller ikke pligt til at betale din løn.

Gør det nogen forskel, hvis det er orange område?

Hvis du trods arbejdsgiverens opfordring om at lade være rejser til et orange område, hænger du selv på lønnen i en karantæneperiode.

Hvad så hvis jeg tager til Frankrig eller Tyskland, som ikke frarådes?

Hvis man bliver syg, så bliver man syg, og så er det ikke anderledes end normalt.

Hvordan er jeg stillet, hvis mit barn bliver sendt hjem uden at være syg?

Hvis du skal være hjemme for at passe barnet, fordi dets institution eller skole er lukket, så må man bruge feriedage eller afspadsering på at passe barnet eller lave en aftale med sin arbejdsgiver om at arbejde hjemme.

Der findes mange forskellige praktiske løsninger på det.

Hvordan er jeg stillet, hvis mit barn bliver syg med corona?

De regler, der gælder for barns sygedag, gælder også her. Så hvis man normalt har ret til barnets to første sygedage, så gælder det også her. Derefter må man som udgangspunkt selv finde en løsning eller aftale noget med sin arbejdsgiver. I realiteten vil man jo nok som forælder også selv være i karantæne under de omstændigheder, så man har ret til fravær og afhængig af situationen får man løn.

Kan man som medarbejder sige nej til at arbejde i et område, der frarådes at rejse til?

Jeg har svært ved at forestille mig, at en arbejdsgiver skulle stille krav om det. Men skulle der opstå en situation, hvor det er helt nødvendigt, vil arbejdsgiveren prøve at finde en medarbejder, som er indforstået med det.

Har jeg ret til at flytte mine allerede aftalte feriedage på grund af corona-udbrud i det land, som jeg har købt ferie til?

Det har man ikke ret til, men der er ingen virksomheder, der er interesseret i, at man rejser ud og bliver smittet, så det vil de fleste nok være imødekommende over for.

Må arbejdsgiveren kræve, at jeg går i karantæne, hvis jeg har været i et corona-ramt område?

Nej. Det er myndighederne, der bestemmer, hvem der skal i karantæne.

Men der kan være arbejdsgivere, der gerne vil gå et skridt længere end myndighederne og bede dig blive hjemme for en sikkerheds skyd. Der er nogle virksomheder, der har besluttet, at alle, der kan arbejde hjemme, skal gøre det. Men det kan man jo ikke i produktionsvirksomheder.

Hvis man har været på ferie og skal i karantæne, fordi myndighederne siger det, kan jeg så blive fyret?

Som udgangspunkt nej. Men hvis man selv har valgt at rejse til et rødt område, og arbejdsgiveren på forhånd har sagt, at de ikke kan undvære dig i de efterfølgende 14 dage, så har arbejdsgiveren i princippet ret til at afbryde samarbejdet.

Må jeg nægte at gå på arbejde på grund af frygt for at få corona-virus?

Nej, det kan du ikke, hvis arbejdsgiver vil have dig på arbejde. Udgangspunktet er, at det er arbejdsgiver, der bestemmer. Men hvis der kommer et påbud fra myndighederme, så er det de regler, du skal følge.

Må arbejdsgiveren kræve, at jeg arbejder hjemmefra?

Ja, hvis det er muligt. Jeg har en oplevelse af, at alle er klar over, at det er en alvorlig situation, så der er velvillighed fra begge sider.

Har jeg krav på løn under karantæne?

Hvis man er syg, har man krav på løn. Hvis du ikke er syg, men arbejdsgiver vælger at følge myndighedernes anbefaling, om at du skal blive hjemme, er det også med løn.