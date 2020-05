Mens vi glæder os over åbne cafeer, stiger presset på de svageste – glem dem ikke!

For en uge siden stod jeg foran en stor rød murstensbygning og kiggede op mod vinduerne på 2. sal. Først ved indgangen mod sydvest, derefter på bagsiden mod nordøst. Bag to fag af plejehjemmets mange vinduer opholdt min mor og far sig nemlig, i hver sin afdeling. ​​​​​

Jeg kunne mærke, det boblede lidt i kroppen. Godt nok måtte jeg ikke komme ind på grund af besøgsforbud, men næste dag ville vi med udebesøg få mulighed for at se hinanden i øjnene for første gang i 11 uger. Endelig.