'Gift ved første blik'-psykologen forudser færre skilsmisser i coronaens kølvand

FAKTA

Akuthjælp

i krisesituationer

Forstå, at tiden er speciel. Der er ydre grunde til, at livet kan være svært lige nu.

Juster dine forventninger til samlivet derefter. Udskyd store beslutninger.

Forsøg at være tolerant og overbærende, når din partner har en dårlig dag.

Husk, det er normalt at blive frustreret, når man er tæt sammen længe, og at du ikke nødvendigvis selv er vidunderlig at være sammen med 24/7.

Undgå forudindtagethed, bebrejdelser og automatisk antagelse af, at det er den andens skyld.

Gør dig umage med at lytte og tage den andens perspektiv, og respekter uenighed.

Vær ærlig om jeres ændrede behov, f.eks. for lidt tid alene eller at se en ven. Undersøg, om det er muligt at varetage ønskerne.

Kilde: Gert Martin Hald

Vis mere