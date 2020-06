Leg med maden, og spis slik til hverdag: Sådan lærer børn at få et naturligt forhold til kost

FOR ABONNENTER

Tal aldrig negativt om din egen eller dine børns krop, uanset hvordan I ser ud. Gå aldrig på kur, eller hold den for dig selv. Find i stedet årsagen til din eller dine børns overvægt. Ros dine børn mindre for deres udseende, og mere for deres personlighed. Kommenter ikke, hvor meget dine børn spiser. Kategoriser ikke madvarer som sunde eller usunde, men brug neutrale, beskrivende ord i stedet. Tal om motion som en glæde frem for som et middel til at tabe sig, og hjælp dine børn til at finde fysiske aktiviteter, de elsker.