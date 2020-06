Forældre vil gerne have deres børn med ud i naturen, men aner ikke, hvad de skal lave derude

TRE TRIN

Alder er afgørende

Marcipangrise (under 2 år): Kan være med til det meste – ikke som aktive deltagere, men som observatører, hvis de basale behov bliver opfyldt: mad, ren ble, søvn og knus. Kan være på slæb i barnevogn, klapvogn, cykeltrailer, pulk, bæresele, rygstativ eller i bunden af en kano, hvorfra de har en masse at se på og ofte nemt falder i søvn, når de bliver trætte. Husk at holde pauser, hvor de kan tulle lidt rundt. Hold løbende øje med små børns temperatur. De afkøles hurtigt, når de ikke bevæger sig.

Tumlinger (2-4 år): En skøn, men også krævende aldersgruppe at have med ud i naturen. Falder ikke længere bare i søvn hvor som helst og har egne klare meninger, som ikke altid passer til den plan, de voksne har lagt. Kræver løbende motivation og belønninger for at holde gejsten oppe. Små sjove aktiviteter og variation fungerer rigtig godt.

Rollinger (4-6 år):Nu begynder det at blive nemmere, især hvis børnene har været med ude, fra de var små. Luren er væk, sproget er på plads, og børnene kan følge simple planer og instruktioner og være med til at pakke og smøre madpakker.

