Fat det dog, Facebook: Det er ude af trit med alt, at et udskiftet profilbillede spredes som en topnyhed

For ikke længe siden lagde jeg et andet billede på min facebookprofil, fordi jeg var blevet træt af at se på en sort vinterjakke på denne årstid. Et kig i mappen med profilbilleder viser, at jeg har skiftet kontrafejet ud 8 gange i løbet af de 12 år, jeg har haft kontoen.

Måske var det sket hyppigere, hvis det ikke var, fordi jeg i tiltagende grad føler det tåkrummende pinligt, at noget, der gerne måtte foregå ubemærket, automatisk spredes som et opmærksomhedshungrende statement: Se mig, like mig, sig noget pænt! Eller bemærk, at jeg er sjov og ’forfænge-ligeglad’.