Vi bad jer fortælle os om jeres overgangsalder: Politikens læsere fortæller om hedeture, søvnløse nætter og nyt liv

SERIE

I overgang - til hvad?

Overgangsalderen kommer til alle kvinder og markerer overgangen til et nyt livskapitel. For nogle er det en sorg, for andre en lettelse. Nogle har store gener og andre næsten ingen. Danske kvinder går i gennemsnit i overgangsalderen som 52-årige. Lige nu er der 1.122.837 kvinder over 52 år i Danmark.

I en serie artikler gransker vi, hvad der sker i kroppen, på jobbet, i psyken og i relationerne.