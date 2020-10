Min datter slettede TikTok og følte sig fri

Uden at tænke længe over det gav vi i sommer vores datter på ni år lov til at prøve det sociale medie TikTok, hvor brugerne deler korte og ofte dygtigt klippede videoer af, hvad de laver. Det var blevet et hit blandt hendes venner at danse og mime til populære popsange, og hun ville lege med.

Ret beset er hun for ung, men hun fik en konto i mit navn. Hverken hendes mor eller jeg var bekymrede over udsigten til at dele data via appen, der er ejet af et selskab med base i Kina. Vi var dog uldne over udsigten til, at hun ville falde dybt i skærmgryden og med bøjet nakke gå glip af alt muligt andet, men omvendt var der også et kreativt, legende og hamrende sjovt element i appen.

Vores pige dansede, filmede og klippede små videoer af livet i sommerhuset. Det greb om sig. Hun delte videoer med en lille skare, talte pludselig om likes og følgere, og jeg tænkte, at det var alt for tidligt at måle egen succes op imod, hvor mange som så med. Samtidig kom jeg til at kigge lidt misbilligende på hende, når hun endnu engang stillede telefonen på gulvet op ad væggen og gjorde klar til selvoptagelse.