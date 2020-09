Det handler at smide sit sociale liv i puljen, tage en for holdet og aflyse og græde af raseri

Egentlig vidste jeg det godt. Vi har slækket lidt på rutinerne, glemt virus lidt. Vi havde planlagt flere arrangementer, så flere mennesker huskede måske ikke helt så manisk at vaske hænder og spritte hele tiden. Holdt ikke så emsigt afstand nede i supermarkedet. Tænkte, det går jo nok.

Man kunne også se det i smittetallene, der hele tiden de seneste uger tikkede op, op, op. Det var bare et spørgsmål om tid, før der igen blev strammet lidt til. For mange mødtes, for mange blev smittet.

Så da der mandag blev indkaldt til pressemøde, var jeg ikke overrasket. Træt og ærgerlig, men ikke overrasket. Jeg gik i gang med at aflyse de fleste sociale arrangementer. En middag med to andre par, vi ikke ses med til daglig. Vi skulle have været ude at spise, og bagefter have jeg tænkt, at vi kunne tage hjem til os og drikke et glas vin. Jeg ville også lave natmad. Der var noget vidunderligt 1980’er-agtigt over natmad. Men vi arbejder alle på hver vores store arbejdsplads. Vi skulle mødes på en restaurant, jeg blandt andet elsker, fordi der altid er en festlig stemning. Folk er unge, glade, og selv om bordene står, som de skal, kan jeg godt tvivle på, at der altid ville være en meter mellem mit ansigt og en fremmeds. Aflyst.