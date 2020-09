Dit barn skal undersøges eller opereres, og du vil gøre det rigtige, men hvad er det?

Tusindvis af bøger om et barn, som skal have opereret sit hjerte, vil i den kommende tid blive delt ud til nogle af de 60.000 børn, der hvert år indlægges på de danske hospitaler. Målet med ’Oscar, Theo og et lille bitte hul i hjertet’ er at gøre den ofte svære og utrygge situation mindre hård.

Bogen, der er skrevet af psykolog og forfatter Renée Toft Simonsen og illustreret af Pernille Lykkegård, skal gøre det lettere for børnene at sætte ord på de tanker og følelser, som indlæggelsen giver anledning til. Og lettere for forældre at støtte deres børn bedst muligt. Sidst i bogen er der inspiration til spørgsmål, som forældrene kan stille. En del voksne har nemlig svært ved at tale med deres børn om situationen.

»Nogle forældre bliver ret følelsesmæssigt påvirket, når deres barn skal behandles. De kan selv være usikre på, hvad der skal ske, og bange for, hvad deres barn egentlig fejler. Som forældre har man alt muligt kørende, der gør, at man er ved siden af sig selv, samtidig med at man vil beskytte sit barn mest muligt«, siger børneanæstesilæge på Rigshospitalet Lasse Høgh Andersen.