Der er hormonforstyrrende kemi i hundredvis af skønhedsprodukter

Stoffet butylparabens hormonforstyrrende virkninger har været diskuteret blandt forskere, myndigheder og industrien i mere end 20 år.

Men nu har EU’s medlemslande har enstemmigt vedtaget, at stoffet er hormonforstyrrende i mennesker på baggrund af et omfattende arbejde fra danske DTU Fødevareinstituttet og Miljøstyrelsen. Stoffet er derfor optaget på EU’s såkaldte kandidatliste på grund af sine hormonforstyrrende effekter, hvilket er usædvanligt for et stof, som anvendes i kosmetik.

Alligevel findes stoffet ifølge Forbrugerrådet Tænk Kemi i over 100 produkter på det danske marked, blandt andet pudder, foundation og mascara, hvor stoffet bruges som konserveringsmiddel.