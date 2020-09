Vi har hamstret sommerhusene i prisklassen omkring en million

Der er ingen grund til at hamstre rugbrød og toiletpapir«, understregede statsminister Mette Frederiksen på det efterhånden berømte pressemøde 11. marts i år, hvor Danmark blev lukket ned.

Hun sagde ikke noget om fritidsboliger – som ellers skulle vise sig at blive noget af det, som danskerne har stået på nakken af hinanden for at sikre sig, mens første bølge af covid-19 skyllede hen over Danmark i foråret og sommeren og skubbede udlandsrejser langt ud i horisonten.

Salget af sommerhuse i perioden marts til og med august er steget 60 procent sammenlignet med 2019, som ellers var et år med høj aktivitet. Det viser nye tal fra Boligsiden, der er ejendomsmæglernes fælles portal.